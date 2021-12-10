ربع النهائي.. قمتين مغاربية وخليجية في منافسات كأس العرب

أخبار ليبيا 24

تشهد منافسات الدور الربع نهائي من كأس العرب لكرة القدم، غدا السبت، مواجهة من العيار الثقيل حين يلتقي المنتخب الجزائري بمنافسة المغربي في نهائي مبكر يحتضنه ملعب الثمامة بعاصمة القطرية الدوحة

وستنطلق منافسات دور الثمانية بقمة خليجية تجمع بين قطر صاحبة الأرض وجارتها الإمارات بدورها تواجه تونس نظيرها منتخب عمان.

وتتواصل لقاءات ربع النهائي السبت بمواجهة مصر والأردن.

وكانت مباريات دور المجموعات للنسخة العاشرة من كأس العرب بكرة لقدم، قد اختتمت الثلاثاء.

وتستضيف قطر البطولة التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي “فيفا” حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهلت 8 منتخبات إلى دور الثمانية لكأس العرب “قطر 2021″، وهي: قطر، سلطنة عمان، ، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

ويتصدر التونسي سيف الدين الجزيري قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف.