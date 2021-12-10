فرنسا تتجه لرفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لحرب الجزائر

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تتجه فرنسا إلى رفع السرية عن أرشيف “التحقيقات القضائية” لحرب الجزائر (1954-1962)، وفق إعلان وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو.

وذكرت باشلو في حديث لمحطة “بي إف إم تي في” اليوم الجمعة، “أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر”.

وأضافت، “أريد ذلك بخصوص هذه المسألة المزعجة والمثيرة للغضب، وفيها مزورون للتاريخ يعلمون أن نكون قادرين على مواجهتها. لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب”.

الأرشيف وتزوير التاريخ

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية، إن “التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية. في اللحظة التي تطرح فيها الحقائق على الطاولة ويتم الاعتراف بها وتحليلها. من تلك اللحظة فقط يمكننا أن نبني تاريخا آخر ومصالحة”.

وقالت باشلو، “لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن إعادة بنائها إلا بناء على الحقيقة”. وجاءت تصريحات الوزيرة بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر العاصمة.

ماكرون

ويأتي الإعلان في إطار سياسة “مصالحة الذاكرة” التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واعترف ماكرون في 13 سبتمبر 2018. بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي. ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف.

كما أعلن ماكرون في التاسع من مارس 2021 تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن خمسين عاما ومن ضمنه وثائق الحرب الجزائرية.

ويأتي ذلك عملا بتوصيات المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، الذي عمل على تقرير حول ذاكرة الحرب الجزائرية وقدمه إلى ماكرون في العشرين من يناير الماضي وأوصى بإرسال إشارات تهدئة إلى الجزائر.

وتطالب الجزائر منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200 بحسب الجزائر، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.