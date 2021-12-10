بعد ضبطها.. عصابة تنقيب عن الآثار تقود إلى اكتشاف ضخم في مصر

أخبار ليبيا 24

قادت عملية أمنية للقبض على عصابة للتنقيب عن الآثار في مصر، إلى اكتشاف السلطات مقبرة فرعونية ضخمة في حي عين شمس شرقي القاهرة.

وجاء ذلك بعد تلقي أجهزة الأمن في القاهرة معلومات عن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في عين شمس.

ووفقا لسكاي نيوز عربية، تم عقب ذلك الأجهزة الأمنية بضبطهم والقبض عليهم.

وتبين أن “المتهمين 8 أشخاص يكونون تشكيلا عصابيا، واتفقوا على التنقيب عن الآثار في هذا المكان لعلمهم بوجود آثار أسفله.

وكان التشكيل العصابي سيهرب ما يستخرج من آثار إلى خارج مصر.

واستدعت السلطات مسؤولي وزارة السياحة والآثار لإكمال الحفر بمعرفتهم، وبالفعل “اكتشفوا مقبرة فرعونية بداخلها تابوت ضخم يبدو أنه لأحد الملوك”.

وفرضت قوات الأمن سوارا أمنيا على المكان لحين استكمال أعمال الحفر.

في تلك المنطقة المعروفة بكثرة آثارها حيث كانت مركزا للحكم في مصر القديمة.