طقس مستقر ومناطق الشمال على موعد مع منخفض جوي

أخبار ليبيا24

يبقى الطقس مستقرا في حين تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا على بعض المناطق الساحلية.

منخفض جوي

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم تأثر مناطق الشمال بدايةً من يوم الغد بامتداد منخفض جوي يتمركز وسط المتوسط ويكون مصحوب بتقلبات جوية.

والأجواء في رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة وجبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية. مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة على الساحل الممتد من الزاوية إلى سرت.

ودرجات الحرارة القصوى، في هذه المنطقة، تتراوح ما بين (14- 19) مئوية.

وفي الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومراده؛ السماء صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر مساء يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي. واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على المنطقة الممتدة من المرج حتى الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15 – 21) مئوية.

حالة الطقس بالجنوب

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 19 ) مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على بعض المناطق.

وفي الكفرة، السرير، تازربو، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة . أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (16- 20) مئوية.