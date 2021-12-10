ضبط شخصين يمتهنان السلب من المواطنين بقوة السلاح في بنغازي

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي. أن مركز شرطة البركة نجح في القبض على شخصين يمتهنان السلب من المواطنين بقوة السلاح بالمدينة.

وأوضحت المديرية ان عملية القبض جاءت استجابةً لشكوى تقدم بها مواطن ضد شخصين مجهولي الهوية يستقلون مركبة آلية نوع كيا سبكترا اللون رصاصي.

وأضافت المديرية أن الشخصين قاما بالاعتداء على صاحب الشكوى وضربه. وحاولوا سلبه وسرقة ما بحوزته واستطاع الإفلات منهم في حالة سكر ظاهر.

وبينت مديرية أمن بنغازي. أنه على الفور تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبإعداد كمين محكم تم ضبطهم بساحة الكيش في حالة سكر ظاهر على متن المركبة سالفة الذكر.

وأكدت أنه عند تفتيش المركبة احترازياً تم العثور على عدد 6 من الحبوب المهلوسة وأسلحة بيضاء وسلاح ناري نوع خرطوش وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وذكرت المديرية أنه بالاستدلال معهم اتضح أن الشخص الأول من مواليد 1976. والشخص الثاني من مواليد 1998 وبالتعميم عليهم تبين ان الثاني مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اًتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.