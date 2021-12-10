سيف الإسلام يشيد بمرشحين لرئاسة ليبيا .. من هم؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد إعادته إلى السباق الرئاسي، على الرغم من كافة المخاوف التي تحيط بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بعد أسبوعين في ليبيا. أشاد المرشح سيف الإسلام القذافي بعدد من المرشحين الرئاسيين.

ونقل خالد الزايدي، محامي سيف القذافي، عنه إشادته بالموقف المميز للمرشحين عارف النايض وعبدالحكيم بعيو وإسماعيل الشتيوي.

كما أوضح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، مساء أمس الخميس، أن مواقف هؤلاء كانت عادلة. بعد أن أكدوا رفضهم الصريح إقصاء القذافي من ممارسة حقه في الترشح للانتخابات.

عراقيل في وجهه

وكان سيف الإسلام تعرض خلال الفترة الماضية لعدة عراقيل، أخرجته مؤقتا من لائحة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في البلاد في 24 من الشهر الحالي . إذ طُعن بقرار ترشحه في محكمة سبها، فاستبعد من قائمة المرشحين الابتدائيين من قبل المفوضية العليا للانتخابات. قبل أن يتقدم فريقه القانوني بطلب مضاد، وتحكم محكمة الاستئناف يوم الأحد الماضي بعودته إلى السابق.

وكانت المفوضية استبعدت 25 مرشحاً من القائمة الأولية للمرشحين لعدم توفر شروط الترشح. ولكن القضاء أعاد عدداً منهم إلى السباق بعدما حكم في الطعون التي تقدموا بها. ومن بينهم سيف الإسلام ورئيس المؤتمر العام، نوري أبوسهمين، والخبير الاقتصادي خالد الغويل والقيادي في النظام السابق أحمد الشريف.

وكانت المفوضية الوطنية للانتخابات أعلنت استبعاد ترشح 25 مرشحًا من الانتخابات في قائمة تبدأ بسيف الإسلام القذافي وتنتهي بمنير ساسي.

وأضافت المفوضية أن المستبعدين من قائمة المترشحين الأولية لعدم انطباق شروط الترشح. وعدم استيفائهم للوثائق والمستندات المطلوبة في الطلبات المتقدمين بها.

وأوضحت المفوضية أن استبعاد المترشحين بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة.