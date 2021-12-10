رئيس هيئة الرقابة الإدارية يطالب المنقوش بعدم تكليف موظفي الهيئة بأي مهام

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خاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسی وزير الخارجية نجلاء المنقوش بعدم إصدار أي تكليف لموظفي الرقابة بأي مهام إلا بعد العودة له.

وأضاف الحاسي أنه لا يجوز تكليف موظفين تابعين لهيئة الرقابة الإدارية بمهام عمل إلا بعد موافقة رئيس الهيئة وفقا لقانون إنشاء هيئة الرقابة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الأمر يتطلب عدم إصدار أي تكليف لموظفي هيئة الرقابة الإدارية بأي مهام إلا بعد الرجوع إلينا وفقا لما نص عليه القانون .