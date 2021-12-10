دي مايو: ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا

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أكد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إن ليبيا تظل أولوية بالنسبة لإيطاليا.

في حين شدد دي مايو على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية بقناعة وبصورة متسقة.

وجاء ذلك خلال مشاركة دي مايو ورئيس مؤسسة “ميد أور” الإيطالية ماركو مينيتي. في فعاليات عقدت بوزارة الخارجية الإيطالية تحت عنوان “هنا إيطاليا.. عدسات روما على السياسة الخارجية “،

في حين جرى ذلك خلال تقديم موقع “ديكود 39” الإيطالي رسميا وهو البوابة الإلكترونية الجديدة. للجغرافيا السياسية التابعة لمجلة “فورميكي” الإيطالية. ويصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح دي مايو أن إيطاليا تعتزم الترويج لأجندة إيجابية لمنطقة المتوسط. وإعادة إحياء علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي في نهج اتخذته بروكسل في إطار الأجندة الجديدة للبحر المتوسط.

وكانت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي كارن ساساهارا قد قالت. إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين والقادة الليبيين. لإنزال العقوبات على كل من يعرقل العملية الانتخابية.

في حين أضافت ساساهرا خلال جلسة استماع للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية بمجلس النواب الأمريكي إن ليبيا الآن تمرّ بمنعطف طرق خطِر.

وأكدت أن الاستعدادات التقنية واللوجستية للانتخابات تسير بصورة جيدة، وأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الليبي لتحقيق السلام والأمن والازدهار.

وأشارت نائبة مساعد وزير الخارجية أن بلادها تقدم الدعم لمفوضية الانتخابات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

في حين أوضحت أن الولايات المتحدة تدعم جهود (5+5) لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.