دموع “بلال” الخالدة

انهمرت دموع الممثل الليبي علي أحمد سالم، الذي أدى دور الصحابي “بلال بن رباح” في فيلم الرسالة الشهير للمخرج الراحل مصطفى العقاد، أمام مشهد “تعذيب” بلال.

وفي مقابلة مع تلفزيون “الشروق”، عرضت القناة في الأستوديو لقطات من مشاهد تعذيب سادة قريش لمؤذن النبي، بلال بن رباح، عقب إسلامه، لإجباره على التخلي عن دينه، ورده عليهم بترديد عبارة “أحد أحد.. الله أحد”.

واعتذرت المذيعة حين رأت تأثر المممثل علي أحمد سالم أمام هذا المشهد الذي وصفته بأنه من أقوى المشاهد في فيلم الرسالة، قائلة “آسفة دموعك غالية أيضا”.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أفادت بتكريم الفنان الليبي علي أحمد سالم، صاحب دور بلال بن رباح في فيلم الرسالة، وذلك في حفل انطلاق فعاليات (الأيام الوطنية فتيحة بربار لمسرح الشباب)، ببومرداس بحضور كوكبة من الفنانين وجمهور غفير.

ونقل عن الممثل علي أحمد سالم تنويهه في كلمة عقب التكريم “بهذه الالتفاته التكريمية الفنية من طرف جمعية المنارة الثقافية لقورصو (بومرداس)، التي تنصب في إطار تعزيز أواصر الأخوة و المحبة ما بين الشعبين الجزائري والليبي”.