المنقوش: حرية التعبير والرأي حق أصيل لكل إنسان

10 ديسمبر، 2021 1:28 م
2
حرية التعبير

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم.

وجاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت المنقوش: “في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان”.

وتابعت: “مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم. هذا ما حثنا عليه ديننا الإسلامي العظيم، وأكدته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. نختلف باحترام”.

 

10 ديسمبر، 2021 1:28 م
2

مقالات ذات صلة

عصابة تنقيب

بعد ضبطها.. عصابة تنقيب عن الآثار تقود إلى اكتشاف ضخم في مصر

10 ديسمبر، 2021 2:01 م
الليرة التركية

الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي

10 ديسمبر، 2021 1:13 م
فرنسا تتجه لرفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لحرب الجزائر

فرنسا تتجه لرفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لحرب الجزائر

10 ديسمبر، 2021 1:10 م
المجلس الأعلى للقضاء

مُشيدا بنزاهة القضاء الليبي.. الأعلى للقضاء: المجلس يتعرض لحملة مشبوهة  

10 ديسمبر، 2021 12:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى