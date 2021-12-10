المنقوش: حرية التعبير والرأي حق أصيل لكل إنسان

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم.

وجاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت المنقوش: “في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على أن حرية التعبير والرأي حق أصيل ومكفول لكل إنسان”.

وتابعت: “مع ضرورة احترام الآخرين وسمعتهم. هذا ما حثنا عليه ديننا الإسلامي العظيم، وأكدته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. نختلف باحترام”.