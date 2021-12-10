بوجناح يستعرض سير عمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

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استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عادل عبدالعزيز سير العمل بالجهاز.

وناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها على الأسرة والمجتمع والخروج بنتائج إيجابية وتوصيات لمكافحة هذه الآفة.

وأوضح عبدالعزيز الدور المناط به الجهاز في مجال خفض العرض بمكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة الليبية.

وأشار إلى أن مكافحة جرائم المخدرات يتم بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل وزارة الداخلية.

وأشاد بوجناح بما تم تقديمه من تقارير بالمضبوطات التي أفشلها جهاز مكافحة المخدرات، وحله لعدة قضايا في الفترة الماضية.

وشدد على محاربة شرور هذه الآفة والعمل على اجتثاثها من جذورها، موكداً رعاية الحكومة للنشاطات والمؤتمرات التي سينظمها الجهاز.