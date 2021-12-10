بماذا هددت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي معرقلي الانتخابات الليبية؟

أخبارليبيا24

قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي كارن ساساهارا. إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين والقادة الليبيين لإنزال العقوبات على كل من يعرقل العملية الانتخابية.

وأضافت ساساهرا خلال جلسة استماع للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية بمجلس النواب الأمريكي إن ليبيا الآن تمرّ بمنعطف طرق خطِر.

وأكدت أن الاستعدادات التقنية واللوجستية للانتخابات تسير بصورة جيدة، وأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الليبي لتحقيق السلام والأمن والازدهار.

وأشارت نائبة مساعد وزير الخارجية أن بلادها تقدم الدعم لمفوضية الانتخابات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تدعم جهود (5+5) لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

ولفتت إلى أنها تتعاون مع شركائها الدوليين في دعم الجهود الرامية لإخراج المرتزقة لإعطاء الفرصة للحكومة الجديدة لإحلال الاستقرار.

وقالت ساساهرا :”نحن على اطلاع كامل على ما جرى من جرائم ومذابح جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وكل من تورط في ذلك ستطاله يد العدالة”.

وبينت أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على محاسبة كل من تورط في ارتكاب الجرائم في ليبيا.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حذر الخميس، من عرقلة المسار الانتخابي. مؤكدا ”دعم أمريكا لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.