النفط يتراجع ويحاول الحفاظ على مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي

أخبار ليبيا24

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح. واتجه خاما النفط القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي نحو صعود بأكثر من 6 بالمائة هذا الأسبوع، حتى مع جني الأرباح. وذلك في أول زيادة أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.

تراجع عقود النفط

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي هبوطًا سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمائة، إلى 70.87 دولار للبرميل. أتى ذلك بعدما تراجعت 2 بالمائة في جلسة متقلبة في اليوم السابق.

كما تراجعت العقود الآجلة لبرنت 0.54 بالمائة إلى 74.04 دولار للبرميل بعدما انخفضت 1.9 بالمائة يوم الخميس.

وكانت سوق النفط قد استعادت في وقت سابق من الأسبوع حوالي نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر2021.

لكن عمليات بيع جاءت ليل الخميس في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعتي التطوير العقاري الصينيتين إيفرجراند وكايسا. قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات بالخارج.

وأثرت بيانات المخزونات الأميركية الصادرة مساء الأربعاء كذلك على أسعار النفط. وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 240 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

أسعار يوم الخميس

والخميس، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط. حيث سجل “نيمكس” تسليم يناير القادم ارتفاعا بنسبة 0.74 بالمائة. وجرى التتداول عند مستويات 73.06 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات72.52 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم فبراير المقبل 0.57 بالمائة لتتداول عند 76.45 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 76.02 دولارا للبرميل.