مُشيدا بنزاهة القضاء الليبي.. الأعلى للقضاء: المجلس يتعرض لحملة مشبوهة  

أخبار ليبيا 24

قال المجلس الأعلى للقضاء أنه يعترض إلى حملة مشبوهة من خلال اتهام القضاة بتلقي رشى، مشيرا أنها محض افتراء.

ووصف المجلس الاتهامات التي طالت بعض القضاة على خلفية النظر في الطعون الانتخابية، بأنها محض “افتراءات وأراجيف وكذب بواح”.

وأكد المجلس في بيان له أنه يتابع مروجيها عبر مكتب النائب العام.

وأضاف المجلس أن إصداره للائحة التنفيذية المتعلقة بتحديد آلية واختصاص لجان الطعون الانتخابية، كان تنفيذاً لنص قانون انتخاب الرئيس، الذي اعتمده مجلس النواب.

مشيرا أنه لم يأتي بشيء من عنده، كما أن تعديل اللائحة وسحبها جزئياً، كان تماهياً مع التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون.

وتابع البيان أن تعديل وتصويب القوانين، يتم عبر السلطة التشريعية، وليس عبر القضاء الذي يمارس رقابة لاحقة.

وأن الطعون الدستورية الموجهة للقوانين تدخل في اختصاص المحكمة العليا، وليس المجلس الأعلى للقضاء.

وأشاد المجلس بنزاهة القضاء الليبي الموحد، الذي يتعرض لحملة مشبوهة منذ أمد ليس بالقصير، وفق البيان.

وعزى البيان، منع أعضاء الهيئات القضائية، من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، للالتزام بعدم لعب أي دور سياسي.

مشيراً إلى أن المجلس يمارس اختصاصه على محاكم الاستئناف، وكل المحاكم والهيئات القضائية، الكائنة في نطاقها فقط.