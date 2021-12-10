الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي

أخبار ليبيا 24

تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8 بالمئة أمام الدولار، اليوم الجمعة، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

وبعد أن هوت الليرة إلى 13.9095 استقرت عند 13.8750 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 0625 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فقدت العملة التركية 46 بالمئة من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام.

وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.

وقال نور الدين النبطي، وزير المالية التركي، إن “عجز الميزانية سيقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام”.