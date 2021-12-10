العرادي: مبادرة الأعلى للدولة حول تأجيل الانتخابات “جيدة”

أخبارليبيا24

أعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي تأييده لمبادرة المجلس الأعلى للدولة بتأجيل الانتخابات إلى فبراير المقبل.

وقال العرادي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” :”مبادرة المجلس الأعلى للدولة جيدة، وتحتاج إلى تعديل واحد”.

وأضاف القيادي في الجماعة :”التعديل أن تكون القائمة من رئيس ونائب رئيس ورئيس حكومة”.

وأوضح العرادي :”بهذه الطريقة تبنى التحالفات ونتخلص من فكرة المجلس الرئاسي التي لم تكن موفقة منذ أن جربت في 2015″.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن الأربعاء تقديم مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير القادم.

وأوضح المجلس أن تأجيل الانتخابات يأتي بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

واقترح المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة.