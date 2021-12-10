السامية لشؤون اللاجئين تنظم إجلاءً إنسانيًا لـ 176 طالب لجوء خارج ليبيا

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا. تنظيم عملية إجلاء إنساني لـ 176 طالب لجوء من الفئات الضعيفة إلى خارج ليبيا.

وأوضحت المفوضية عبر حسابها على “فيسبوك”. أن الإجلاء تم الجمعة على متن رحلة إنسانية إلى رواندا نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشارت إلى أن هذه هي الرحلة الثانية من نوعها إلى رواندا هذا العام، باستخدام آلية العبور الطارئ، حيث كانت الأولى في يوليو.

وأوضحت أن من بين الذين تم إجلاؤهم رجال ونساء وأطفال، ضمنهم عدة أطفال رضع من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان.

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري : “نحن سعداء جدًا لأننا تمكنا من إجلاء مثل هذه الأعداد الكبيرة من الناس اليوم. وخاصة الصغار جدًا”.

وقال ممثل المفوضية في رواندا أحمد بابا فال: “إنه لمن المطمئن رؤية إجلاء المزيد من الأشخاص إلى بر الأمان في رواندا”.

وفي نوفمبر تمكنت مفوضية اللاجئين من استئناف الرحلات الجوية الإنسانية من ليبيا والتي كانت موقوفة خلال معظم العام.

ومنذ عام 2017، غادر ليبيا 7,490 لاجئًا وطالب لجوء عبر عمليات الإجلاء الإنسانية أو إعادة التوطين في دول ثالثة.