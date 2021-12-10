افيونج والزوي يقودان الأهلي بنغازي لإسقاط الهلال

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أسقط النادي الأهلي بنغازي على جاره الهلال اليوم الجمعة بنتيجة (2-0). على ملعب شهداء بنينا في افتتاح الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

تقدم النيجيري أفيونيج بهدف أول للأهلي بنغازي، في الدقيقة 22، بعد تمريرة متقنة من المحترف التونسي هيثم الجويني.

وأكمل المخضرم أكرم الزوي ثنائية الجزارة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك كبلان محمد في الدقيقة 87 .

وشهدت المباراة طرد، إداري الهلال مالك بوحجر، وإداري الأهلي بنغازي إدريس القطعاني، في الدقيقة 36. إضافة إلى خروج مدافع الهلال، إسماعيل الحاسي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 بعد مخاشنة للمهاجم النيجيري افيونج .

وهذا الانتصار هو الرابع للأهلي بنغازي على التوالي، وخسر رفاق اشكربه أول مباراة لهم هذا الموسم.

وبهذا الفوز عزز الأهلي بنغازي تصدره للمجموعة الاولى بعد أن وصل إلى 12 نقطة. من جانبه توقف رصيد الهيلاهوبا عند محطة 5 نقاط بعد أربعة جولات .

وستتواصل الجولة الرابعة غدا السبت بإقامة 4 مواجهات. ففي المجموعة الأولى يستضيف الأخضر نظيرة النصر بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء في أحد أقوى لقاءات الأسبوع .

ومن جانبه، دارنس يستقبل الصداقة في كلاسيكو الجبل الأخضر بملعب درنة. ويستضيف خليج سرت التعاون على ملعب شهداء بنينا وضمن منافسات المجموعة الثانية المدينة يواجهه الأولمبي بملعب الزقوزي .

مباريات السبت بالدوري

وستتواصل الجولة الرابعة غدا السبت بإقامة 4 مواجهات، حيث سيستضيف بالمجموعة الأولى الأخضر نظيرة النصر بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء في أحد اقوى لقاءات الأسبوع.

كما سيتقبل دارنس الصداقة في كلاسيكو الجبل الأخضر بملعب درنه. ويستضيف خليج سرت التعاون على ملعب شهداء بنينا. وضمن منافسات المجموعة الثانية كذلك سيواجه المدينة الأولمبي بملعب الزقوزي.

مواجهات يوم الأحد

وتختتم الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل بإقامة ثلاث مباريات. ففي المجموعة الأولى يستقبل شباب الجبل الجريح التحدي بملعب شيخ الشهداء.

وفي المجموعة الثانية الخمس يواجه أبوسليم على ملعب ترهونة والسويحلي يستضيف الشط بملعب مصراتة .

في المقابل ستشهد الجولة الرابعة تأجيل مباراة الاتحاد والمحلة ولقاء الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي .