أميكرون لازال بعيدا.. آخر إحصاءات كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 121 حالة حرجة. إضافة إلى 11 وفاة، و1269 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز إنه تسلم الخميس 3968 عينة للكشف عن الفيروس، وتبين ظهور 3391 عينة سالبة، و577 عينة موجبة بنسبة 14.5 بالمائة من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا فإن إجمالي ما تم تسجيله منذ انتشار الجائحة في البلاد هو 377450 إصابة تعافي منها 362177 حالة بينما توفي 5540.

وأوضح المركز أن حالات الوفاة المسجلة يوم الخميس نتيجة لكورونا 06 حالات في المنطقة الغربية و05 في المنطقة الغربية.

التطعيمات ضد كورونا

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأول من اللقاح المضاد للوباء مليون و777 ألفًا و924 شخصًا، فيما تلقى 739 ألفًا و763 شخصًا الجرعة الثانية.

هذا ولم تعلن ليبيا حتى اليوم الجمعة تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد لكورونا “أميكرون”.

والثلاثاء عقدت اللجنة التسيرية للتطعيم ضد فيروس كورونا اجتماعا بحضور المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر مفتاح السائح.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات الاجتماع السابق للجنة، اضافةً إلى متابعة سير آلية عمل حملة التطعيم، وكذلك من ناحية مدى توفر الطعوم داخل المراكز المختلفة المختصة بالتطعيمات ضد فيروس كورونا.

كما تم مناقشة ومعالجة كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه آلية العمل داخل المراكز المخصصة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

دعوة عاجلة

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا. وأشارت المنظمة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون” يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن على الحكومات إعادة تقييم خطط استجابتها لمرض كوفيد-19، وتسريع برامج التطعيم للتصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وأضافت المنظمة أنها ستنشر في غضون أيام مراجعة لموقفها بشأن الجرعات المعززة. لكن إعطاء الجرعات الأولى لا يزال يمثل أولوية لها، مع انخفاض معدلات التطعيم بشكل مقلق في كثير من الدول النام.

وكانت المنظمة أعلنت قبل يومين أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور أوميكرون ربما يكون أسرع انتشاراً من دلتا. ولكنه يسبب أعراضاً أقل خطورة. إلا أنها شددت على أنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات مؤكدة بهذا الشأن.