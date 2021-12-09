نورلاند يحذر من التحشيد لعرقلة الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، من عرقلة المسار الانتخابي. مؤكدا ”دعم أمريكا لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات لتشكيل حكومة موحدة ودائمة“.

وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة عبر حسابها في تويتر: ”تهنئ السفارة الأمريكية ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة. وتؤكد دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات لتشكيل حكومة موحدة ودائمة​“.

تسخير الدعم

وأضاف السفير الأمريكي: ”كما أود أن أشكر المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية ولايته يان كوبيش على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا. في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. وأود أن ألفت الانتباه بشكل خاص إلى هذه الكلمات من رسالة وداعه“.

وتابع نورلاند: ”الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون […] الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع​“.

1/3 السفير نورلاند: "تهنئ السفارة الأمريكية ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة وتؤكد دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة. #ليبيا pic.twitter.com/6taRoed4Ja — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 9, 2021

جهود الوساطة

والإثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين ستيفاني وليامز لقيادة جهود الوساطة في ليبيا. بعد استقالة مبعوثه الخاص يان كوبيش قبل أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في البلد الذي مزقته الحرب.

وقال دبلوماسيون إن غوتيريش اقترح بشكل غير رسمي على الدبلوماسي البريطاني المخضرم نيكولاس كاي أن يحل محل كوبيش. ولكن روسيا قالت إنها لن تدعمه.

استقالة غسان سلامة

ويجب أن يوافق مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة على أي تعيين جديد. غير أن غوتيريش عيّن وليامز مستشارة خاصة له، الأمر الذي لا يتطلب موافقة المجلس.

وكانت وليامز هي القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بعد استقالة غسان سلامة، في مارس 2020؛ بسبب الإجهاد، وقبل الموافقة على كوبيش في كانون الثاني يناير 2021.

تهيئة الظروف

وقال كوبيش، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الشهر الماضي، إن هناك حاجة لأن يكون لكبير المبعوثين مقر في العاصمة الليبية طرابلس، وإنه استقال ”لتهيئة الظروف لذلك“.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، إن وليامز ستقود ”المساعي الحميدة وجهود الوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية في ليبيا والمنطقة والعالم؛ لمتابعة تنفيذ ثلاثة مسارات للحوار الليبي الداخلي، هي السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا“.