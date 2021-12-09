دون الكشف عن هويته.. شخص يشتري سيف ومسدسات نابليون بونابرت بـ 2.8 مليون دولار

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بيع سيف حمله نابليون بونابرت خلال انقلابه سنة 1799 وخمسة أسلحة نارية كان يملكها الإمبراطور الفرنسي الذي توفي قبل مئتي عام، في مزاد بالولايات المتحدة مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار.

وأوضح رئيس دار “روك أيلاند أوكشن كومباني” المنظِّمة للمزاد، كيفن هوغان، لوكالة “فرانس برس” أن المجموعة المؤلفة من سيف وخمسة مسدسات مزخرفة باعتها الدار الواقعة في أمريكا إلى شخص شارك في المزاد عبر الهاتف وأبقى هويته طي الكتمان.

وقيمة المجموعة المباعة كانت تُقدّر بما بين 1.5 و3.5 ملايين دولار.

وقال هوغان إن الشاري استحصل من خلال شرائه هذه القطع العسكرية العائدة لنابليون في مقابل 2.87 مليون دولار، على قطعة تاريخية نادرة.

والسيف المرفق بالغمد، وهو الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في فرساي قرب باريس.

وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب التاسع من نوفمبر 1799، وفق دار “روك أيلاند أوكشن كومباني”.

وقدم سيف نابليون إلى الجنرال، جان أندوش جونو.

وإثر وفاته انضم السلاح إلى متحف لندن ثم بات في عهدة هاوي جمع أمريكي.

واحتفلت فرنسا خلال الربيع الماضي بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت في الخامس من مايو 1821.

وذلك من خلال سلسلة فعاليات وأنشطة تكريما لهذه الشخصية المركزية في التاريخ الفرنسي والأوروبي.