مجهول يشتري سيف نابليون بونابرت بسعر خيالي

أخبار ليبيا 24

بيع سيف حمله نابليون بونابرت خلال انقلابه سنة 1799 و5 أسلحة نارية كان يملكها في مزاد بسعر خيالي.

وقال رئيس دار “روك أيلاند أوكشن كومباني” المنظمة للمزاد كيفن هوجان، إن هذه المجموعة المؤلفة من سيف وخمسة مسدسات مزخرفة. حيث باعتها الدار الواقعة في ولاية إيلينوي الأمريكية إلى شخص شارك في المزاد عبر الهاتف وأبقى هويته طي الكتمان.

وأضاف هوجان أن الشاري استحصل من خلال شرائه هذه القطع العسكرية العائدة لنابليون في مقابل 2.87 مليون دولار”. على قطعة تاريخية نادرة جدا”.

السيف المرفق بالغمد، وهو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب التاسع من نوفمبر 1799. وفق دار “روك أيلاند أوكشن كومباني” التي تعرّف عن نفسها بأنها “الرائدة عالميا في بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهواة الجمع”.

وكان نابليون الذي تُوّج إمبراطورا فرنسيا في الثاني من ديسمبر 1804. قدّم سيفه إلى الجنرال جان أندوش جونو. وإثر وفاته، انضم السلاح إلى متحف في لندن ثم بات في عهدة هاوي جمع أمريكي.

واحتفلت فرنسا خلال الربيع الفائت بالذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت في الخامس من مايو 1821. من خلال سلسلة فعاليات وأنشطة تكريما لهذه الشخصية المركزية في التاريخ الفرنسي والأوروبي.