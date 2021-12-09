كوبيش يوجه خطاب وداع لليبيين

أخبار ليبيا24

وجّه المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، يان كوبيش، خطاب وداع لليبيين مع اقتراب اليوم الأخير لعمله في ليبيا.

وأكد كوبيش، في خطابه، على إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة والحرة والنزيهة في موعدها أمر بالغ الأهمية. وذلك للخروج من دوامة الانتقال السياسي التي طال أمدها والعودة إلى الشرعية الديمقراطية. وكذلك الشروع في بناء دولة تعمها الوحدة والازدهار والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية.

وقال كوبيش، الذي قدّم استقالته في 23 نوفمبر الماضي، إن الغالبية الساحقة من الشعب الليبي تريد الانتخابات، بينما العديد منهم تساوره شكوك طبيعية ومخاوف وخوف من المجهول. وذلك مع احتدام التنافس السياسي الشرس والمتعنت في بعض الأحيان وتحوله إلى نزاع.

وأضاف، أن مع كل المخاطر والتحديات وما يرافقها من أخطاء ومثالب فنية وإجرائية علاوة على الظروف غير المثالية. إلا أنه لا ينبغي تفويت هذه الفرصة لتكون نقطة البدء لمستقبل ديمقراطي جديد لليبيا.

الانتخابات ومشاكل ليبيا

وقال كوبيش، قد لا تكون هذه الانتخابات الحل لجميع المشاكل التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها خطوة غاية في الأهمية تفسح المجال أمام الحلول المستقبلية. بما في ذلك افساح المجال لوضع دستور دائم.

وقال كوبيش، إن الانتخابات تفتح الطريق أمام الخروج من حالة الانقسام والشقاق والشلل والاختلال الوظيفي. والذي ألمّ بالمؤسسات التي تعوزها سلطة حقيقية- مما يجعلها أرضا خصبة للتدخل الأجنبي. الأمر الذي زاد من تفاقم المشاكل وإدامة الوضع الراهن.

وناشد كوبيش، جميع الليبيين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم للمرشحين القادرين على ضمان الوحدة والاستقرار والسيادة القائمة على المصالحة الوطنية والعدالة والمساءلة والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد. كما ناشدهم بأن يمنحوا فرصاً أكبر للنساء والشباب.

وقال كوبيش، إن العزوف عن الانتخابات والتعبئة ضدها لن يؤديا إلا إلى وضع مصير البلاد ومستقبلها تحت رحمة من في داخل ليبيا وداعميهم في الخارج من المستفيدين من الوضع الراهن المنهِك الذي لا يطاق. ومن الشلل والتشرذم والضعف والتمزق الذي أصاب البلاد بسبب الصراعات. ومن زعزعة الاستقرار في المنطقة ويفضلون سطوة السلاح على سلطة صناديق الاقتراع.