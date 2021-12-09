كوبيش يثني على جهود لجنة 5+5 ويعتبرها مثال للعزيمة

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أثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على الجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، معتبرًا أنها مثال يحتذى به في العزيمة.

جاء ذلك في خطاب توديع الشعب الليبي مع اقتراب اليوم الأخير لعمله في ليبيا. وقال كوبيش، إن “جهود اللجنة كانت مثالاً يحتذى به في العزيمة وعلى عملها المُضني من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستمراره”.

وتابع، في خطابه، “كما أفضت جهود أعضاء اللجنة الدؤوبة بدعم من البعثة إلى إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت. مما ساعد على تسهيل تنقلات الليبيين في جميع أنحاء البلاد. وما ترتبت عليه من نتائج إيجابية على حياة الأهالي واستقرارهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني”.

وأردف، “كما تم تنفيذ العديد من تدابير بناء الثقة، بدءا من تبادل المحتجزين إلى استئناف جميع الرحلات الجوية بين جميع مناطق ليبيا”.

خطاب توديع من المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد يان كوبيش

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خطة انسحاب المرتزقة

وقال كوبيش، “كما تشرفت بتيسير اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف في أكتوبر الماضي. والتي أسفرت عن الاتفاق على خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. وبشكل متزامن وتدريجي ومتسلسل ومتوازن”.

وتابع، “كما أن هذه الخطة تأتي في اتساق مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 (2021). وتهيئ الطريق للمراحل الأولية لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وذلك كخطوات أولى نحو التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وقال “ومواصلةً للتقدم المحرز في خطة العمل. فقد يسرت البعثة اجتماعات اللجنة المشتركة (5+5) مع دول الجوار (تشاد والنيجر والسودان) التي احتضنتها جمهورية مصر العربية في القاهرة. وتم خلالها الاتفاق على مفهوم آلية التنسيق. كما عقدت اجتماعات مع الاتحاد الأفريقي في تونس العاصمة وعقد اجتماعات تنسيقية في أنقرة وموسكو”، مختتمًا “ومن هذا المقام، أحيي الروح الوطنية والتفاني والمهنية، التي تحلت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إذ كان شرفاً عظيماً لي أن أعمل عن كثب مع أعضائها”.