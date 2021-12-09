فضيل الأمين: إبتزاز المفوضية عمل إجرامي

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أكد المرشح الرئاسي وعضو لجنة الحوار السياسي في اتفاق الصخيرات فضيل الأمين. في تغريدة له عبر حسابه على التويتر. أن عمليات احتلال أو تهديد أو ابتزاز المفوضية المختصة بالعملية الانتخابية تعتبر أعمال إجرامية ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة.

وقال الأمين أن عرقلة الانتخابات التي سجل من أجلها 2.8 مليون مواطن ليبي واستلم 2.4 مليون منهم بطاقاتهم هي محاولة لمصادرة الحقوق”.

وختم بقوله “لا تريد أن تنتخب؟ يمكنك المقاطعة فقط”.

علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة اليوم الأربعاء. على حادثة اقتحام الميليشيات المسلحة مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في الزاوية.

وقال افحيمة في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” :”أوقفوا هذا العبث”.

وتابع :”عندما تصادر رأي الأغلبية وتعيق تحقيق رغباتهم في ممارسة حقهم الديمقراطي. فإنك تكون قد تخليت عن السلمية في تعبيرك عن رأيك ودخلت في طور محاولة إخضاع آراء الآخرين لرأيك”.

ويضيف النائب في منشوره :”الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي”.

وختم افحيمة منشوره :”من يرتضي الديمقراطية سبيلاً للحكم وطريقة للوصول إليه يجب عليه أن يقبل نتائجها”.

ومن جهتها. أبدت عضو لجنة الحوار السياسي الليبي – مرشحة الانتخابات البرلمانية – آمال بوقعيقيص استغرابها من اقتحام ساحة المفوضية الوطنية للانتخابات.

وقالت في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”ألا يوجد بينكم رجل رشيد. حفلات شواء في باحة المفوضية الوطنية للانتخابات لقد بلغ السفه منتهاه”.

وأضافت بوقعيقيص :”حرية الرأي ليست بالتعدي على المؤسسات العامة للدولة يا سيادة الحكومة ووزارة الداخلية”.

كما أدانت عضو لجنة الحوار السياسي أم العز الفارسي. اليوم الأربعاء، اقتحام الميليشيات المسلحة مقر المفوضية الوطنية للانتخابات.

وقالت، الفارسي ساخرة من تصرفات الميليشيات: “تعالوا لاحتفالات الشواء! يا للعار! نداء للذئاب الجائعة، لتعطل عمل المفوضية بملء البطون”.

في حين تابعت الفارسي في تدوينتين عبر صفحتها بـ فيسبوك: “لا للدهماء، لا لمن وفر لهم اللحوم”.