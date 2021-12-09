شباب الجبل يستنجد بالمدرب المهدي بوشاح لانتشاله من القاع

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باشر المدرب المهدي بوشاح بشكل رسمي اليوم الخميس مهامه في الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الجبل.

وكلّفت إدارة نادي مدينة شحات المهدي بوشاح أمس الأربعاء بعد أن قررت فك الارتباط مع المدرب صالح رحيل بالتراضي.

وسبق لبوشاح أن أقاد فريق شباب الجبل عام 2016 وموسم 2019. وكانت له عدة تجارب تدريبية مع أندية الصداقة والأخضر. كما لم تكتمل تجربته مع خليج سرت حيث قدم استقالته قبل انطلاق الدوري الليبي.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد قام بتكليف بوشاح كمساعد لمدرب المنتخب الليبي للشباب، الذي شارك في بطولة الشباب عام 2020 ودورة شمال أفريقيا بتونس الشهر الماضي.

خسائر متتالية

ويأتي تكليف بوشاح لقيادة شباب الجبل بعد تلقي الأخير خسارته الثالثة على التوالي بدوري كرة القدم الممتاز بالمجموعة الأولى.

وتلقى شباب الجبل خسارته الثالثة بالدوري على يد فريق درانس بثنائية نظيفة. ونجح دارنس الثلاثاء عن طريق المحترف التونسي خليل بوهلالة في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف الكاميروني جونيور مابينغا الغلة في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ويلعب شباب الجبل ضمن المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. وتضم المجموعة إلى جانب شباب الجبل، الأهلي بنغازي والنصر والهلال. كما تضم التحدي والأخضر والصداقة وخليج سرت والتعاون.

ويتصدر المجموعة فريق الأهلي بنغازي بـ 9 نقاط بعدما تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بالمواجهات التي خاضها منذ انطلاق الدوري.