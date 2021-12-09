زيدان إقبال أول لاعب بريطاني عراقي في صفوف مانشستر يونايتد

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كشفت وسائل إعلام بريطانية تفاصيل عن اللاعب العراقي زيدان إقبال. الذي أصبح أول لاعب بريطاني- عراقي في تاريخ مانشستر يونايتد يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، إن “إقبال البالغ من العمر 18 عاما تدرب مع الفريق الأول يوم الثلاثاء. قبل أن يأخذ مكانه على مقاعد البدلاء أمام النادي السويسري. بعد ضمان صدارة المجموعة السادسة والتأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بالفعل”.

وشارك إقبال، الذي كان يرتدي القميص رقم 73.قبل النهاية بدقيقة واحدة بدلا من لينغارد، ليصبح اللاعب المولود في مانشستر من أصول باكستانية وعراقية أول بريطاني من جنوب آسيا يحترف في مانشستر في أبريل الماضي.

وأعرب إقبال، في حديثه لمحطة النادي عقب المباراة، عن شعورة بالسعادة. مؤكدا أنه أنه حلم تحقق وكان يعمل عليه طوال حياته. وتابع: “إنها مجرد البداية وآمل أن أستمر في المضي قدما”.

وبات إقبال أول لاعب آسيوي يلعب لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا منذ 19 عامًا، عندما ظهر مايكل تشوبرا كبديل لنيوكاسل يونايتد خارج أرضه أمام باير ليفركوزن.

ويمكن للاعب الشاب تمثيل إنجلترا والعراق وباكستان على المستوى الدولي، لكن لم يتم استدعاؤه مطلقًا إلى تشكيلة منتخب إنجلترا تحت 23 عاما. فيما تم استدعاء ه للعب مع المنتخب العراقي تحت 23 عاما في بطولة اتحاد غرب آسيا الشهر الماضي.