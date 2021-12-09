رسو ناقلة نفطية بميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الخميس ناقلة النفط “سي هاملتون” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وقال مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة ستبدأ في شحن مليون برميل من النفط الخام. ولم يحدد المسؤول الوجهة التي ستصدر إليه هذه الشحنة.

وأضاف المصدر، أن إنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 140 ألف برميل.

ولفت إلى أن هناك انخفاض في الإنتاج بسبب مشاكل في الكهرباء تتعرض لها المجمعات في حقلي مسلة والسرير.

وسجّلت ليبيا زيادة تقدر بنحو أكثر من 11 مليون دولار أمريكي في إيرادات النفط والغاز خلال شهر أكتوبر 2021 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.

وأعلنت المؤسسة، أن صافي إيراداتها في شهر أكتوبر للعام الجاري من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغ 1,907,660,046.91دولار أمريكي.

وكان صافي الإيرادات قد بلغت في شهر سبتمبر 1,796,223,741.07 دولار أمريكي.

وبحسب البيانات التي قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إيرادات النفط الخام قد بلغت أكثر من مليار و835 مليون دولار أمريكي. في حين وصلت إيرادات الغاز والمكثفات إلى أكثر من 34 مليون و318 ألف دولار أمريكي.

كما بلغ صافي إيرادات المنتجات النفطية التي حققتها المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ مستوى أكثر من 18 مليون و186 ألف دولار أمريكي. كما وصلت عائدات البتروكيماويات لأكثر من مليون و978 ألف دولار أمريكي.