دي مايو: إيطاليا وفرنسا موقفها أًصبح موحدا بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن التحول الذي طرأ على الموقف الإيطالي الفرنسي بشأن ليبيا، خلال الفترة التي تولى فيها منصبه على رأس الدبلوماسية الإيطالية. وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو: “إن موقفي إيطاليا وفرنسا كانا متعارضان تمامًا بشأن ليبيا، وأفكار مختلفة حول تجاوز أزمتها”.

وذلك عند توليه منصبه على رأس دبلوماسية بلاده في شهر سبتمبر 2019 إبان حكومة جوزيبي كونتي الثانية.

وأضاف “اليوم، بفضل عمل جميع المؤسسات على كلا الجانبين، لدينا اجتماع كل 6 أشهر بين استخباراتنا نتشارك فيه المعلومات”.

وقال: “لدينا على جميع المستويات، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مؤتمر برلين والآن مؤتمر باريس، الموقف نفسه بشأن ليبيا”.

وأشار إلى أن الموقف الموحّد حول ما يجب أن يكون عليه المستقبل من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية خلال آخر سنتين والتي أفضت إلى توحيد الحكومة.