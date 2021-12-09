خدمة المكالمات الصوتية والمرئية باتت متاحة على “جيميل”

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بات الآن بإمكان مستخدمي تطبيق “جيميل” على نظامي أندرويد و”أي أو أس”، إجراء مكالمات صوتية ومرئية بين شخصين، بحسب ما أعلنت عنه مدونة موقع البحث العملاق “غوغل“.

وفي السابق كان من الممكن بدء مكالمات من داخل تطبيق “جيميل”، ولكن كان يتطلب ذلك إرسال دعوة لإجراء مكالمة صوتية أو فيديو بين شخصين من خلال اللقاء عبر “Google Meet”.

لكن الأمر أصبح أسهل الآن ولا يحتاج المستخدم إرسال دعوة في البداية. tمن الآن فصاعدا، ستكون هناك علامات بسيطة في الجزء العلوي الأيمن من كل محادثة فردية يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو.

وتقول غوغل: “لإجراء مكالمة، اختر الشخص، وافتح الدردشة معه ثم اختر رمز المكالمة الصوتية أو الفيديو”.

وأشارت إلى أن مدة المكالمة وتوقيتها سيكون ظاهرا في السجل، وحتى المكالمات الفائتة.

وبحسب غوغل فستسمح هذه الميزة بالتبديل بسلاسة بين الدردشة إلى مكالمة فيديو، أو إلى مكالمة صوتية عند الحاجة.

وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في سبتمبر. ولكن اعتبارا من الإثنين الماضي، بدأ طرحها لأي شخص لديه حسابات على غوغل.

كيفية إجراء المكالمة على جيميل

ومن أجل إجراء مكالمة هاتفية عبر “جيميل” دون الحاجة لخط أرضي أو أي اشتراك يمكن القيام بالخطوات التالية.

أولا، تنزيل برنامج Google’s voice and video chat software من على الإنترنت وأحفظه بجهازك.

ثانيا، ادخل على بريدك الإلكتروني على “جيميل”، وقم باختيار أيقونة الهاتف الأخضر من القائمة الموجودة أعلى شريط الأصدقاء أو المتصلون.

و بعد الضغط على أيقونة الهاتف الأخضر، ستظهر لك شاشة عليها أزرار للاتصال، عندها قم بإدخال رقم الهاتف الذي تريده واتصل بمن تشاء.