تشكيل لجنة روسية لبحث خروج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن الاجتماع الأخير الذي جمع اللجنة العسكرية 5+5 وفريقاً من وزارتي الخارجية والدفاع الروسية. أمس الأربعاء بحث الوضع الليبي وآلية خروج المرتزقة أو المقاتلين الأجانب .

وأضافت المصادر بحسب قناة العربية السعودية أنه تم بحث وعرض المعوقات التي من الممكن أن تعترض خروج المرتزقة أثناء التنفيذ .

كذلك، أوضحت أن “اللقاء مع الجانب الروسي كان مقبولاً وعرض خلاله على الحكومة الروسية آلية العمل”. مشيرين إلى أنه “تم الاتفاق مع الروس على وجود فريق أو لجنة للتواصل معهم”.

مرقبون دوليون

وقالت المصادر إنه سيتم الاتفاق مع هذه اللجنة أيضاً على المدة الزمنية وعلى عدد الذين سيتم سحبهم بالتوازن من ليبيا. مع وجود مراقبين دوليين ومحليين للإشراف على خروج هذه القوات.

كما، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على المواعيد وتاريخ الانسحاب من أي جهة أو متى سيتم تشكيل اللجنة.

في موازاة ذلك، قال مصدر العربية إن اللقاءات التي عقدت في القاهرة مع كل الدول ذات الشأن في ليبيا وهي السودان وتشاد والنيجر اتفقت على كل النقاط التي تم وضعها في آلية العمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وبعدها تم الانتقال إلى تركيا وعرضت عليهم آلية العمل وأبدوا استعدادهم للتعاون.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، بحثت أمس الأربعاء، ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، في موسكو.

اجتماعات في أنقرة

وقبل وصولها إلى موسكو، عقدت اللجنة العسكرية 5+5 نهاية الأسبوع الماضي، عدة اجتماعات في أنقرة مع مسؤولي الدفاع التركية. حول الملف ذاته، وصفتها بـ”الإيجابية والمشجعة”.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلين عن القيادة العامة للجيش وممثلين عن حكومة الوفاق سابقة، توصلت إلى اتفاق حول خطة ومدة زمنية تقضي بقيام كل طرف بسحب المقاتلين الأجانب إلى نقاط ومواقع متفق عليها، ثم تبدأ عملية الإجلاء التدريجي لهم بشكل متزامن ومتوازن، وبحضور مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة. ثم يتم توثيق الأعداد الحقيقية للمرتزقة، وتنتهي الخطة بترحيلهم على شكل دفعات متتالية.

آلية إخراج المرتزقة

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التابعة للقيادة العامة، الفريق امراجع العمامي، أن المباحثات أيضا مع أنقرة جرت حول وضع خطة وآلية محددة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف العمامي في تصريحات صحفية أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات على أعلى مستوى في تركيا، لافتا إلى وجود ترحيب بطلب اللجنة شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف.

وتزامنا مع اجتماعات لجنة (5+5 )أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن أكدا خلاها التمسك بإجراء الانتخابات الليبية المقررة 24 ديسمبر بنجاح.

وبحسب بيان الكرملين، اتفق الجانبان على أنه لا توجد بدائل للتسوية السياسية في ليبيا وأن الانتخابات من شأنها أن تسهم في استعادة الدولة الليبية.

خطة لم ترَ النور

لكن هذه الخطّة لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد، ولم يتمّ تحقيق أيّ تقدم ملموس في عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، رغم الإعلان عن نوايا حسنة من بعض الدول المعنية بهذا الملف (تشاد والسودان والنيجر)، مقابل تعنّت تركي ونفي روسي لعلاقتها بمقاتلي مجموعة “فاغنر” المتواجدين في ليبيا.

وتضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد. وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.