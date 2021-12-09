تركيا تخسر 190 مليون دولار أمريكي بسبب ليبيا

أخبارليبيا24_متابعات

أكدت إدارة القضايا في ليبيا برئاسة المستشار خليفة سالم الجهمي. تمكنها من تحقيق نجاح جديد في مجال المنازعات الخارجية. حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي بسبب تركيا.

وأوضحت الإدارة في منشور لها على الفيسبوك أن التعويضات طالبت بها شركة قوريش التركية.

وقالت أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي. بتاريخ 23/11/2021 في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة المذكورة. ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

ونوهت إلى أن الحكم يقضي برفض جميع طلبات الشركة والزامها بأن تدفع للدولة الليبية اتعاب المحاماة بقيمة 1,800,000.00 يورو.

وأشارت إلى أن المحكمة حكمت بإلزام الدولة التركية بدفع مصاريف التحكيم وقدرها 1,458,102.53 يورو يخصم منها مبلغ 342,676.00 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم .

وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركة المدعية اخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا. وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة طرابلس بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير 2011 .

وتابعت أن هذا النجاح يؤكد الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية. بجهود أبنائها المخلصين وتعاون وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية. مما يتطلب تعزيز هذا التعاون ودعم تلك الجهود بكافة الوسائل التي تمكن الإدارة من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام ، والله ولي التوفيق .