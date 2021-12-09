تراجع حالات الإصابة بكورونا في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

تشهد طبرق شرق ليبيا انخفاضا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد به مصدر طبي بقسم العزل بالمدينة.

وقال المصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس إن حالات الإصابة بكورونا في طبرق تشهد انخفاضا كبيرا. ولفت إلى أن لدى القسم حاليا حالتان فقط على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف، “لدينا عدد 6 حالات على التنفس العادي وحالتهم جيدة ومستقرة.”

وأكد المصدر، على وفرة الأكسجين الطبي بشكل جيد. وقال، “مازلنا نعمل بالكمية السابقة والتي وصلتنا في منتصف نوفمبر الماضي والتي تقدر بـ 5 آلاف متر مكعب وليس لدينا أي أزمة في الأكسجين “.

أزمة دواء في طبرق

في المقابل أكد المصدر، وجود أزمة حقيقية في الأدوية الخاصة بكوفيد-19. وأوضح، أن الطاقة الاستيعابية داخل قسم العزل 17 سريرا مجهز بأجهزة التنفس الصناعي.

وقال المصدر، إن عناصر قسم العزل يجرون متابعات دورية لعدد من حالات الحجر المنزلي بتوفير الأكسجين وما يلزم حسب المتوفر .

وأضاف، أن الأطقم الطبية في قسم العزل وإدارة المركز الطبي تعملان في كل الأوقات بأقل الإمكانيات.

إحصاءات كورونا

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأربعاء من بينها 117 حالة حرجة. كما أعلن تسجيل 11 حالة وفاة.

وأوضح المركز، أن نسبة الإصابات بلغت 11.8 بالمائة، من أصل4177 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

كما لفت المركز إلى شفاء 1175 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 360908حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 10436 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5529 حالة.

كما أشار المركز إلى أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1769821، والمطعمين بالجرعة الثانية 733620.