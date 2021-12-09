تأمين الانتخابات.. مباحاثات بين المنفي وقوة مكافحة الإرهاب

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي الأربعاء قوة مكافحة الإرهاب وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الأمني. خاصة فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية المقبلة.

وبحث المنفي دور قوة مكافحة الإرهاب في المساهمة لحفظ الأمن ومكافحة الجرائم المتعلقة بزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية أن تتطلع القوة بواجبها الأمني بكل مهنية. لتعزيز أمن المواطنين لقطع الطريق على من يحاول المساس بأمن المجتمع.

وأشار السيد الرئيس إلى ضرورة العمل وفقاً للترتيبات التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعاتها الأخيرة.

وأشادت قوة مكافحة الإرهاب باهتمام المجلس الرئاسي بالملف الأمني، مثمنين دعوة المجلس الرئاسي لعقد مثل هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة، التي تهدف لدعم الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا دعا الأربعاء إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر إلى فبراير .

في حين جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عمر أبو شاح، النائب الثاني لرئيس المجلس، بالعاصمة طرابلس .

وقال أبو شاح: “كل المؤشرات الحالية تؤكد بأن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية. في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة ستعصف بالعملية السياسية برمتها. وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان”.

في حين أعلن عن “مبادرة للخروج من هذا الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول”.

وتتضمن المبادرة “إجراء الانتخابات النيابية (..) في فبراير 2022 (..) وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري”، بحسب أبو شاح.