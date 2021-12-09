برشلونة يودع الأبطال من دور المجموعات لأول مرة منذ 20 عاما

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لأول مرة منذ نحو عشرين عامًا ودّع برشلونة بشكل ُمبكر مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الأول.

أتى ذلك بعد خسارته، مساء الأربعاء، أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في ختام منافسات المجموعة الخامسة

وسجّل ثلاثية الفريق الألماني، توماس مولر، وليروي سانيه، وجمال موسيالا. أتى ذلك في الدقائق (34، 43، 62) من زمن المواجهة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ.

وكان الفريق الكتالوني قد سقط في عقر داره بنتيجة مماثلة أمام العملاق البفاري، وذلك حينما تواجه الفريقان على ملعب “كامب نو” يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021. وذلك في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات للموسم الحالي لدوري الأبطال.

وداع مُبكر لبرشلونة

وبخسارته هذه اكتفى برشلونة بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ليودع دوري أبطال أوروبا لأول مرة من دور المجموعات منذ 20 عاما الموسم (2000-2001)، وسيلتحق بالدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

في المقابل حقق بايرن ميونخ انتصاره السادس على التوالي مسجلًا العلامة الكاملة بمجموعته برصيد 18 نقطة. ورافق بايرن ميونج للصعود إلى الدور ثمن النهائي “للتشامبيونز ليغ”، فريق بنفيكا البرتغالي. واحتل بنفيكا مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، بعد تغلبه على ضيفه دينامو كييف الأوكراني. في الوقت ذاته على ملعب على ملعب “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة.