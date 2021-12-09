الانتخابات الليبية.. الدولة يدعو للتأجيل وكوبيش ونورلاند يحذّران

9 ديسمبر، 2021 2:21 م
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أمريكا تحذّر من منع الانتخابات الليبية والتحشيد لعرقلتها
أمريكا تحذّر من منع الانتخابات الليبية والتحشيد لعرقلتها

أخبار ليبيا24

لم يمض يوم على دعوة المجلس الأعلى للدولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا إلى فبراير 2022، حتى قُوبلت هذه الدعوة بالرفض من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش والولايات المتحدة الأمريكية.

واقترح مجلس الدولة على لسان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إجراء الانتخابات في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.

وقال بوشاح، أن المجلس يقترح كذلك أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية.

رفض أممي لتأجيل الانتخابات

وفي خطاب وداع موجه لليبيين، أكد المبعوث الأممي يان كوبيش على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال كوبيش، الأربعاء إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة والحرة والنزيهة في موعدها أمر بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن ذلك مهم للخروج من دوامة الانتقال السياسي التي طال أمدها والعودة إلى الشرعية الديمقراطية. كما أن ذلك مهم للشروع في بناء دولة تعمها الوحدة والازدهار والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية.

تحذير أمريكي

في المقابل، حذّرت، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، من الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا والتحشيد لعرقلتها.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الامتناع سيؤدي إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون، الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع.

ووجّه نورلاند التهنئة إلى ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة. وأكد دعم واشنطن لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة.

كما وجّه الشكر إلى المبعوث الأممي في ليبيا المستقيل، يان كوبيش، على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

 

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9 ديسمبر، 2021 2:21 م
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