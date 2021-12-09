المريمي يؤكد إلتزام البرلمان بالقوانين الانتخابية

أخبارليبيا24_متابعات

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي الاربعاء في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24. إن البرلمان يشدد على الالتزام بالقوانين الانتخابية، ويسعى إلى إخراج المخالفين من بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من السباق الانتخابي سواء للرئاسة أو البرلمان.

وأكد المريمي أن هناك بعض الأمور طرأت في اتخاذ الإجراءات. وهو تقديم الملفات المتعلقة بالمترشحين للرئاسة ولمجلس النواب، وهناك بعض الأمور المخالفة للقوانين التي صدرت.

وأضاف أن مجلس النواب اضطر إلى أن يدعو إلى جلسة ويشكل لجنة. للوقوف على الأمور التي تصدر مشاكل لعمل المفوضية العليا للانتخابات”.

ولفت المريمي إلى أن أي مسؤول يريد أن يدخل في الانتخابات ولديه الرغبة في خوض هذا الغمار. عليه أن يترك عمله قبل 24 ديسمبر بثلاثة أشهر. وهو ما قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير أركان حرب خليفة حفتره وغيرهما آخرون.

ونوه إلى أن مجلس النواب يعمل على إخراج الدبيبة وكل المخالفين لقانون الانتخابات. من القائمة النهائية للمترشحين سواء للرئاسة أو مجلس النواب.

يذكر أن النائب العام، الصديق الصور،أصدر تعميما بشأن حظر ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات البرلمانية.

وأوضح الصورة أن القانون يحظر ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات البرلمانية مادامت عضويتهم قائمة.

وأهاب الصور، بإدارة التفتيش عن الهيئات القضائية رفع الدعوى العمومية على أعضاء النيابة العامة الذين يثبت سعيهم إلى الترشح وعرض نقلهم لزهدهم في شرف الولاية التي قلدوها.