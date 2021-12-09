القبض على سارقين ومروج مخدرات وقاتل في طرابلس

أخبار ليبيا24

ألقت أجهزة الأمن في طرابلس القبض على أربعة أشخاص في قضايا منفصلة، حيث قام اثنان منهم بسرقة مجوهرات من أحد المنازل، فيما ألقي على الثاني بتهمة الترويج المخدرات، والثالث على قضية قتل.

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الداخلية، إن مكتب الدعم المركزي بالمدينة القديمة تمكن من إلقاء القبض على المتهم شخص يدعى “ا.ع.ا ” قام بسرقة مجوهرات من داخل أحد المنازل بطرابلس.

وأوضحت، أن القبض عليه جاء ذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين لمركز شرطة الغربي. وذلك بشأن تعرضه لسرقة مجوهرات من منزله.

وتابعت، “بعد تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل من أعضاء المكتب وبالتعاون مع قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية. تم تحديد مكان الجاني بمدنية صرمان وتم القبض عليه واسترجاع المجوهرات المسروقة”.

وأوضحت، أن استرجاع المسروقات جاء بعد قيام المعني برفقة صديقه “ع.م.خ” ببيع المصوغات إلى محل ذهب في مدينة صرمان. كما قالت، “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما واحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص”.

القبض على مروج مخدرات

وكما ذكرت الداخلية في بلاغ آخر، اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، أن وحدة التحقيقات والتحري التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع مكتب الأمن الداخلي جنزور تمكنت من القبض على المدع “م,ا,ا,ع”.

وقالت الداخلية، إن المعني محكوم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات على ذمة قضايا ترويج مخدرات قضية رقم 1310/2009.

وأضافت، “اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص”.

ضبط مطلوب في قضية قتل

ومن ضمن بلاغاتها، قالت الداخلية إن وحدة التحقيقات والتحري التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من القبض على “ا,م,ح,أ” مواليد 1981.

وأوضحت الداخلية، أن المتهم مطلوب على ذمة قضية قتل قضية رقم 2011/583. وقالت، “اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص”.