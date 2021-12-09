بالعون: أطراف إقليمية ودولية ترفض إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب، أسمهان بالعون، اليوم الخميس، أن بعض الأطراف الإقليمية والدولية ترفض إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أرجعت بالعون السبب لعدم حصول تلك الأطراف على مرشح قوي لها في السباق الانتخابي، خاصة بعد دخول سيف الإسلام الذي يعتبر الأوفر حظا ما بين المترشحين للرئاسة.

وأوضحت بالعون “أن العراقيل ليست دولية فقط بل محلية أيضا”، مشيرة أن هناك توجه عام من مجلس النواب بتأجيل الانتخابات لنحو 90 إلى 120 يوماً.

وتكليف رئيس حكومة جديد بديلاً عن الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة، وقد تتضح ملامحه في جلسة الأسبوع القادم.

وأضافت بالعون، أن ثمة ضغط أمريكي أوروبي على رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، لإسقاط ترشح سيف القذافي بحجة المحكمة الجنائية الدولية.

وأيضا عبدالحميد الدبيبية لتوقيعه تعهداً أمام الأمم المتحدة بعدم الترشح للانتخابات القادمة.

وأشارت بالعون إلى أن تعيين ويليامز يشير إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على إجراء انتخابات في ليبيا.

وذلك رغم كل التحديات والعوائق التي تلازم العملية الانتخابية حاليا من بعض المعرقلين.

مؤكدة أن الإطاحة بـ يان كوبيتش بحسب مسؤول دبلوماسي غربي، كانت لفشله في إدارة الملف بين الأطراف الليبية الأشهر الماضية.

ما عرّض خارطة طريق جنيف والعملية السياسية برمتها إلى خطر الانهيار.