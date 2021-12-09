نصية: الانتخابات الرئاسية أسقطت الأقنعة عن الوجوه

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، “إن الانتخابات الرئاسية أسقطت الأقنعة عن الوجوه”، على حد تعبيره

وأكد نصية في بيان عبر صفحته الرسمية أن الانتخابات أزاحت الستار عما وصفه بـ”مسرح الفوضى والعبث والكذب والنفاق والأوهام والفساد”.

وتابع نصية: “لم يعد لمعرقلي بناء الدولة سواتر تحميهم أو أكباش فداء يضحون بها”.

وأيضا “لم يبقى لهم شعارات زائفة يرفعونها أو مبادئ واهية يتغنون بها، لقد ظهروا جميعًا للعلن”.

وأردف نصية قائلا: “إذًا لا مناص الآن من إجراء تسوية ليبية حقيقية تشمل القضايا الجوهرية (السلاح، والحكم المحلي، وإدارة الثروة، والمواطنة، والدستور) يكون فيها التنازل للوطن”.

وذلك بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأنانية الشخصية المقيتة وأوهام الماضي والحاضر لبناء دولة يسودها العدل والقانون والتبادل السلمي على السلطة.