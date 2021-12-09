اخليل: بتعليمات الدبيبة تسييل مليار إلا ربع نصيب الأعلى للقضاء 15 مليون

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل إنه تم اليوم الخميس تسييل مبلغ مالي قيمته مليار إلا ربع دينار ليبي.

وأضاف اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي بإيعاز من عبدالحميد الدبيبة لوزير المالية.

وأوضح أن القيمة مخصصة فقط للباب الثاني التسيري وبدون رقيب أو حسيب ومطلوب صرفها قبل تاريخ 15 ديسبمر لإقفال السنة المالية أي بزمن قياسي أربعة أيام فقط.

وتابع القيادي :”هل تعلم أن نصيب المجلس الأعلي للقضاء 15 مليون باب ثاني، ستصرف خلال أربعة أيام، كمكافآت وبدل وسفريات وإعاشة وإجار”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لشراء ذمم رؤساء المصالح والوزراء وجميع أعضاء البرلمان والقبائل التي تقف خلف كل مسؤول.