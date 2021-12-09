أول تغريدة لـ”ويليامز” عقب عودتها إلى ليبيا

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أعربت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها في أن تسهم في مساعدة الليبيين.

وقالت ويليامز في تغريدة لها عبر “تويتر” :” “‏أشكر الأمين العام للأمم المتحدة على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ‎ليبيا”.

وتابعت المستشارة :”سعيدةٌ جداً بعودتي إلى هذا البلد العزيز وكلي أمل أن أتمكن من توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق”.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.

وقال المبعوث السابق غسان سلامة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ويليامز أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها. وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً”.

وتابع المبعوث السابق :”أتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.