128 مرشحا للانتخابات البرلمانية في طبرق

8 ديسمبر، 2021 11:57 ص
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أخبار ليبيا 24

قال منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية طبرق، أكرم الشاعري، الأربعاء، أن إجمالي عدد طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة طبرق الأولى وصل إلى 128 طلبًا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أوضح الشاعري أن المركز الانتخابي الخاص بمدينة تاورغاء قبل 146 طلبا للترشح.

وأشار الشاعري إلى أن 128 ملف لمرشحين للمجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق تم تحويله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس لمراجعتها وإصدار القائمة الأولية.

لافتا أنه سيتم بعدها فتح باب الطعون ومن ثم إعلان القوائم النهائية وفتح باب الدعاية الانتخابية.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بعد فتحه في الثامن من نوفمبر الماضي. وحتى الأحد الماضي.

ووصل إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 4 آلاف و326 مرشحًا من الرجال والسيدات.

 

8 ديسمبر، 2021 11:57 ص
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