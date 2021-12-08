دون ذكر الأسباب السويحلي يقرر إقالة اربيش 

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أقالت اللجنة التسييرية لنادي السويحلي أمس الثلاثاء مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبد الحفيظ اربيش.

وأصدر نادي السويحلي بيانًا أكد فيه إقالة الطاقم الفني للفريق بعد اجتماع اللجنة الفنية للفريق يوم أمس الثلاثاء.

ولم يذكر نادي السويحلي في بيانه أسباب إقالة الطاقم الفني للفريق وكلفت الإدارة المدرب رياض الشريف بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع المدرب الجديد في الساعات القادمة.

ويحتل السويحلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من ٣ مباريات.