ختام دورة في بنغازي حول الدعم النفسي ومعالجة آثار ما بعد الحرب

أخبار ليبيا24

اختتم، مركز الدعم المعنوي والاجتماعي بإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، دورة تدريبية حول الدعم النفسي لمعالجة آثار ما بعد الحرب.

وجرى تنظيم الدورة في بنغازي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

واستهدفت الدورة 20 متدربا من مدينة بنغازي. وذكرت إدارة التوجيه المعنوي، أن هذه الدورة تأتي في إطار إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بمركز الدعم المعنوي الاجتماعي لمعالجة آثار ما بعد الحرب.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية تمهيدا لافتتاح المركز. وقدّم المحجوب الشكر للمتدربين على حرصهم.

افتتاح مركز الدعم المعنوي

من جانبه أوضح، المدير التنفيذي للمركز، علي الشرع، أن تنظيم هذه الدورات جاءت تمهيدا لافتتاح مركز الدعم المعنوي الاجتماعي لمعالجة آثار ما بعد الحرب.

واحتوى البرنامج العلمي للدورة مجموعة من المحاضرات العلمية الهامة على أن تستمر هذه البرامج وتنطلق في مدن أخرى قريبا.

الدعم النفسي

يقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن من المرجّح أن يعاني غالبية الأشخاص المعرضين لحالات طوارئ. إن لم يكن كلهم، من ضائقة نفسية. ومعظمهم يمكن أن تتحسن حالتهم بمرور الوقت.

وأضاف، أن من بين الأشخاص الذين شهدوا حروبا أو صراعات أخرى في خلال العشر سنوات الماضية، يرجّح أن يصاب واحد من كل 11 (9بالمائة) باضطرابات نفسية معتدلة أو شديدة.

ولفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن شخصا واحدا من كل خمسة (22بالمائة) ممن يعيشون في منطقة تشهد صراعات يصاب بالاكتئاب، أو القلق، أو اضطراب الكرب التالي للرضح. أو الاضطراب الثنائي القطب، أو الفصام.

ولفت التقرير إلى أن المبادئ التوجيهية الدولية توصي بتوفير الخدمات على عدد من المستويات – من الخدمات الأساسية إلى الرعاية السريرية – وتشير إلى ضرورة إتاحة الدعم النفسي ورعاية الصحة النفسية على الفور فيما يتعلق بمشكلات محدّدة وعاجلة خاصة بالصحة النفسية في إطار الاستجابة الصحية.