بوغدانوف يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح عمل اللجنة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

شدد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، خلال اجتماعه في موسكو باللجنة العسكرية المشتركة استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا. وإنجاح عمل اللجنة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي من أمن وتنمية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، في بيان اليوم الأربعاء. إن “نائب وزير الخارجية الروسية أكد خلال اجتماعه في مقر وزارة الخارجية الروسية باللجنة العسكرية المشتركة 5+5. استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيون من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة”.

السيادة الليبية

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي حضره أعضاء من البعثة الأممية وممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في دولة روسيا تطرق إلى “اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده التي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية”.

إجلاء المرتزقة

وأبدى بوغدانوف “ترحيب روسيا باللجنة بكامل أعضائها وبما حققته خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام”.

هذا وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني ، خالد المحجوب، يوم الأحد الماضي، أن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها بليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا.

دعم روسي

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، خيري التميمي، إنهم اجتمعوا اليوم بمقر الخارجية الروسية، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأوضح التميمي، أن بحث قضية المرتزقة والقوات الأجنبية. والحصول على دعم روسي لإخراجهم من الأراضي الليبية وحلّ هذا الملف حلّا نهائيا.

مشددًا على أنهم سيطلبون من الجانب الروسي المساعدة في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفقا للخطة الموضوعة وتحقيقا لمبدأ السيادة الليبية.