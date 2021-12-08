بحث استئناف عمل سفارة موسكو بطرابلس وقنصليتها ببنغازي

أخبار ليبيا 24

التقت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إيفان مولوتكوف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية والوفد المرافق له .

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، اليوم الأربعاء، مناقشة استئناف السفارة الروسية لعملها بطرابلس. وكذلك في قنصليتها بمدينة بنغازي .

وتناول الطرفان مسألة خروج المرتزقة، حيث أعرب عن دعمهما لجنة 5 + 5 وجهودها المبذولة في هذا الخصوص.

كما تناول الاجتماع دعم الخطوات المتخذة بما فيها اجتماع اللجنة العسكرية بموسكو اليوم .

وأعرب الوفد الروسي عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية. وجهودها المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة. ورغبة بلاده كذلك في تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت عن القائم بأعمال سفارة موسكو بليبيا جامشيد بولتايف بأن السفارة الروسية ستبدأ عملها بطرابلس العام المقبل.

وقال بولتايف، ردًا على سؤال بخصوص بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا: «العام المقبل.. ستكون هناك سفارة في طرابلس»، دون أن يذكر تفاصيل.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أفادت في وقت سابق، بأن القائم بأعمال السفير الروسي في طرابلس. بحث مع السلطات الليبية استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس.

وتعمل السفارة الروسية من تونس منذ 2014، لكن وزير الخارجية الروسي عبر عن أمله في أن تستأنف عملها بطرابلس قريبًا. وأوضح أن ذلك متوقف على توفير الأمن هناك .