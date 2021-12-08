بالفيديو.. مطالب المقتحمين للمفوضية العليا للانتخابات بالزاوية

أخبارليبيا24_متابعات

إقتحمت مجموعة مسلحة مساء اليوم الأربعاء مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة الزاوية.

وأظهر فيديو تحصلت عليه أخبار ليبيا 24 دخول مجموعة مسلحة لمقر المفوضية الزاوية. حيث تجاوز عددهم العشرات.

في حين أظهر الفيديو تسجيلا لإحداهم وهو يردد “الله أكبر لآن تم الدخول لمفوضية الإنتخابات”.

فيما ردد أحدهم واصفا المشهد قائلا” تم الدخول للمفوضية للاعتصام ولا انتخابات بدون دستور”.

في حين أظهر الفيديو وجود خيمة يعتزم المقتحمين نصبها تمهيدا للاعتصام الذي أشارو له بالفيديو.

يذكر أن مجلس النواب شكل اليوم الثلاثاء لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بهدف الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل عقد الجلسة المُقبلة.

وقال، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللجنة تضم اللجنة في عضويتها. عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس.

كما تضم اللجنة، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وعضو عن لجنة العدل بالمجلس، إضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.

في حين عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه.

وذكر بليحق، أن المجلس ناقش تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها وخلصت الجلسة اليوم إلى تشكيل للتواصل مع مفوضية الانتخابات.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه قد إلتقى اليوم الثلاثاء. رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق :”إن اللقاء تناول تطورات العملية الانتخابية”

وأضاف بليحق أن لقاء حومة والسايح تطرق إلى إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار المتحدث. إلى أنه نوقش أيضًا سير عمل المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وفقاً للقوانين الصادرة من مجلس النواب .

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن اليوم الثلاثاء انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية بمقر المجلس في مدينة طبرق.