في مباراة مثيرة النصر يقلب الطاولة على التعاون

أخبار ليبيا 24 خاص

قلب فريق النصر تأخره إلى فوز ثمين على حساب مضيفه التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وذلك في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على أرضية ملعب إجدابيا لحساب الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر لخطاب النجار في الدقيقة الثالثة، وأدرك، يحيى الزليتني، التعادل للفحامة في الدقيقة الـ 35.

وفي الدقيقة 37 عاد التعاون للتقدم من جديد عن طريق لاعبه، الشامخ القذافي.

لينجح سالم روما في تعديل الكفة للنصر بعد دقيقتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وفي الشوط الثاني خطف البرازيلي نانينهو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 67 بعد دخوله كبديل ليهدي النصر فوزا ثمينا خارج الديار.

ورفع النصر بهذا الانتصار رصيده إلى 7 نقاط في حين تجمد رصيد التعاون عند نقطة وحيدة بعد ثلاث جولات من المسابقة.