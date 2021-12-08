إنفوغرافيك | تعرف على مقبرة مجهولي الهوية في طبرق

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– مقبرة تحوي 19 قبرًا

– القبور لمهاجرين غير شرعيين تم دفنهم عام 2016

– عثر على جثثهم على الشواطئ من عين الغزالة إلى البردي

– بعضهم كانت معه مستندات وآخرون كانت معهم هواتفهم

– رجال الدين اعترضوا على دفنهم بمقابر المسلمين لعدم التأكد من ديانتهم

– طبي طبرق اعترض على الاحتفاظ بجثثهم لعدم استيعاب المشرحة

– دفنوا في قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين

– بقيت بدون سور أو حماية من الحيوانات السائبة

– لم تؤخذ منهم عينات حتى يتم التعرف عليهم