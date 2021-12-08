إنفوغرافيك | تعرف على مقبرة مجهولي الهوية في طبرق
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– مقبرة تحوي 19 قبرًا
– القبور لمهاجرين غير شرعيين تم دفنهم عام 2016
– عثر على جثثهم على الشواطئ من عين الغزالة إلى البردي
– بعضهم كانت معه مستندات وآخرون كانت معهم هواتفهم
– رجال الدين اعترضوا على دفنهم بمقابر المسلمين لعدم التأكد من ديانتهم
– طبي طبرق اعترض على الاحتفاظ بجثثهم لعدم استيعاب المشرحة
– دفنوا في قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين
– بقيت بدون سور أو حماية من الحيوانات السائبة
– لم تؤخذ منهم عينات حتى يتم التعرف عليهم